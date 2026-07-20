Gezi davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden İzmir’e sevk ediliyor: Gerekçe sunulmadı

Gezi davası kapsamında 18 yıl hapis cezası alan gazeteci ve belgesel yapımcısı Çiğdem Mater ile belgeselci Mine Özerden’in tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan İzmir Şakran Cezaevi'ne sevk edilecekleri belirtildi.

Gezi Direnişi davasında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Çiğdem Mater ve Mine Özerden, Nisan 2022'den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuluyordu. Mater ve Özerden'in 4 yıl sonra İzmir Şakran Cezaevi'ne sevk edilmesine karar verildiği öğrenildi.

T24'ün edindiği bilgiye dayandırdığı haberine göre, sevk kararı sabah saatlerinde bildirildi ancak gerekçe sunulmadı, ailelere ve avukatlarına da yeterli bilgi verilmedi. Mater ve Özerden'i ziyaret sürecini zorlaştıracağı ve ailelerin üzgün olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hükümetin ülke genelinde milyonların katıldığı Gezi Direnişi’ni yargılama iddiasıyla açtığı Gezi davası Nisan 2022’de mahkumiyetle sonuçlanmıştı.

Osman Kavala hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”ten ağırlaştırılmış müebbet hapis Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında “hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmek”ten 18’er yıl hapis cezasına cezası kararı verilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022'de Mater'e verilen 18 yıl hapis cezası kararını yerinde bulduğunu açıklayarak onadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2023'te Gezi Parkı davası tutukluları hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin onanmasını istedi. Başsavcılık, davaya ilişkin tebliğnamesini Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 17 kişi hakkında verilen hükümlere ilişkin yapılan itirazı 28 Eylül 2023 tarihinde karara bağladı. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18 yıl hapis cezasını onarken, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı’ya verilen 18 yıl hapis cezalarını bozdu. Haklarında bozma kararı verilen sanıklar daha sonra beraat etti.

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