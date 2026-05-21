AKP'nin Gezi ikiyüzlülüğü: Kendi halkına barikat, yabancı turiste panayır

AKP, Gezi Parkı’nda duvara toslamış, halka karşı acımasız bir saldırıya girişen iktidara karşı milyonlar ülkenin her yerinde sokağa çıkmıştı.

O günlerin üzerinden neredeyse 13 yıl geçti. Gezi o günden bu yana iktidarın ve düzenin en büyük korkusu oldu.

Park önce bariyerlerle sonra polis araçlarıyla abluka altına alındı. Polisin 13 yıldır aralıksız nöbet tuttuğu parkta bir grup insan kitap okumak için dahi bir araya gelse hemen gözaltına alındı. 1 Mayıs, 8 Mart, Gezi Direnişi'nin yıl dönümü, Onur Haftası gibi tüm önemli günlerde parkta kuş uçmasına dahi izin verilmedi.

Ancak dün parkın yanından geçenler farklı bir tabloyla karşılaştı. Yanından geçenler diyoruz çünkü halk yine Gezi Parkı’na giremedi.

Gezi’ye yürüme mesafesindeki Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali için park Aston Villa taraftarına tahsis edildi.

Bir pankarta dahi izin verilmeyen parka dev ekranlar kuruldu, yiyecek-içecek için stantlar hazırlandı, modüler tuvalet dahi yerleştirildi.

Tüm bunlardan sadece turistler faydalanabildi. Maç bileti olmayanlar parka sokulmadı.

Bahaneleri çöktü

Gezi Parkı’ndaki 13 yıllık ablukanın nedenine ilişkin kamuoyuna yapılan resmi bir açıklama yok. Ancak polis, sözlü olarak “asayiş” gerekçesiyle parktan ayrılmadığını beyan ediyor. Bu nedenle parkta içki tüketimine de sık sık müdahale ediliyor.

Fakat bu fiili yasak da dün askıya alındı. T24’ün aktardığına göre, yalnızca parktaki taraftarlar için 30 bin litre bira hazır edildi.

Kişiye özel içki yasağı, şeriat kurallarının hüküm sürdüğü Körfez ülkelerinde sıkça rastlanan bir uygulama. Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yalnızca belirli otel ve restoranlarda müslüman olmayanlara içki servisine izin veriliyor.

Halktan korkuyorlar

1 Mayıs’ta emekçilere, 8 Mart’ta kadınlara, yılın her günü boyun eğmeyen halka kapatılan Gezi Parkı dün yabancı turistleri eğlendirmek için açıldı.

Taksim’deki tablo AKP’nin halk düşmanı ve piyasacı karakterini bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi halkından korkan, en ufak hak arayışına polis barikatıyla yanıt veren iktidar, iş yabancı turiste ve dövize gelince tüm kırmızı çizgilerini bir gecede rafa kaldırdı.

Böylece Gezi Parkı’nı abluka altına almak için öne sürülen bahaneler de boşa düştü. Meselenin hiçbir zaman iddia edildiği gibi "asayiş" ya da "kamu düzeni" olmadığı görüldü.

