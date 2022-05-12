Gezi Davası hakimi: Eşim değil, eniştesinin ailesi 'FETÖ'cü

Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında açılan terör soruşturması kapsamında ifade vereceğini aktardığı Halktv'deki bugünkü yazısında suçunun "Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'ya müebbet, 16 vatansevere 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi Murat Bircan'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı, eşi Arzu Bircan'ın 'FETÖ' şüphelisi olduğunu yazmak" olduğunu aktardı.
Saymaz, 26 Nisan ve 28 Nisan'da çıkan "Gezi Davası'ndaki AK Partili hakimin eşi 'FETÖ' itirafçısıymış" ve "Gezi Parkı hakiminin eşi 'FETÖ' şüphelisi çıktı" başlıklı iki yazısında, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef göstermekle itham edildiğini ifade etti.
Saymaz, Hakim Bircan'ın el yazısı ile yazdığı dilekçesinde yazanları da aktardı. Bircan'ın el yazısıyla yazdığı dilekçede yazanlar şöyle: