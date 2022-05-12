Gezi Davası hakimi: Eşim değil, eniştesinin ailesi 'FETÖ'cü

Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında açılan terör soruşturması kapsamında ifade vereceğini aktardığı Halktv'deki bugünkü yazısında suçunun "Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'ya müebbet, 16 vatansevere 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi Murat Bircan'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı, eşi Arzu Bircan'ın 'FETÖ' şüphelisi olduğunu yazmak" olduğunu aktardı.

Saymaz, 26 Nisan ve 28 Nisan'da çıkan "Gezi Davası'ndaki AK Partili hakimin eşi 'FETÖ' itirafçısıymış" ve "Gezi Parkı hakiminin eşi 'FETÖ' şüphelisi çıktı" başlıklı iki yazısında, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef göstermekle itham edildiğini ifade etti.

Saymaz, Hakim Bircan'ın el yazısı ile yazdığı dilekçesinde yazanları da aktardı. Bircan'ın el yazısıyla yazdığı dilekçede yazanlar şöyle:

"İsmail Saymaz'ın iddiaları: Eşimin itirafçı olarak ifade verdiği iddia ediliyor. Ancak eşim itirafçı değil, müşteki sıfatıyla şikayette bulunup 'FETÖ'cüleri ihbar ediyor. Ailesi 'FETÖ'cü değil, ifadede bahsedildiği gibi ablasının kocasının ailesi 'FETÖ'cüdür.

Bu iftiralarla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş.

Çocuklarımın 'FETÖ' okullarında 7 yıl okuduğu yalandır. Sadece 2013'te bir yıl okumuştur. 17-25'ten sonra Bafra İmam Hatip Orta Okulu'na geçmişlerdir. 17-25'ten sonra irtibatı yoktur. Hatta düşmanlığı vardır.

İfadeye çağrılmış değil, kendisi gitmiştir. Savcılık kaynaklarında herhangi bir ifade yok. Beyanlar yalandır."