Getir 2 bin 500 kişiyi işten çıkartacak

Hızlı teslimat şirketi Getir, bugün yaptığı açıklamayla küçülme kararı aldığını ve 2 bin 500 çalışanını işten çıkartacağını duyurdu.

Getir tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "global organizasyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldıkları" belirtildi. Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz."

Şirket bu yılın başında Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya pazarlarından çekilme kararı almıştı.