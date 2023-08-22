Getir 2 bin 500 kişiyi işten çıkartacak

Getir, 2 bin 500 çalışanını isten çıkartacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Hızlı teslimat şirketi Getir, bugün yaptığı açıklamayla küçülme kararı aldığını ve 2 bin 500 çalışanını işten çıkartacağını duyurdu.

Getir tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "global organizasyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldıkları" belirtildi. Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz."

Şirket bu yılın başında Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya pazarlarından çekilme kararı almıştı.

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Getir'in Fransa'dan sonra İspanya'dan da çekileceği duyuruldu