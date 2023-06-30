Getir'in Fransa'dan sonra İspanya'dan da çekileceği duyuruldu

Türk teslimat şirketi Getir'in Fransa'dan sonra İspanya'dan da çekileceği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre İspanya'nın en büyük işçi sendikası CCOO, Getir'in ülkedeki faaliyetlerine son vereceğini ve 1560 çalışanının tamamını işten çıkaracağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada "İspanya'da nasıl büyüyeceğini ya da nasıl bir pazar stratejisine sahip olacağını bilmeyen Getir'in feci iş yönetimini kınıyoruz. Şimdi en büyük zararı kendi çalışanları görecek" denildi.

Fransız gazetesi Le Monde da 21 Haziran tarihli haberinde Getir'in düşük satışlar nedeniyle Fransa pazarından çekileceğini yazmıştı.