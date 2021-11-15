Gericilik karşıtı şiir nedeniyle öğretmeni açığa aldırdı: Vali Gül kimdir?

10 Kasım kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan törende Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkım Heykellerimi" adlı şiirini okuyan öğretmen gerici basın ve Vali Davut Gül'ün hedef göstermesi sonrası önce soruşturma konusu olurken, sonrasında da açığa alındı.

Bu kararın arkasındaki isim olan Vali Davut Gül, görev süresi boyunca birçok gerici açıklama ve adımıyla biliniyor.

Sivas Valiliği sırasında Sivas Katliamı için yapılacak anmada Erdoğan aleyhine slogan atılırsa müdahale edileceği tehdidinde bulunan da 4-6 yaş Kuran kursları için "anasınıfı ihtiyacını karşılıyor" diyen de, ruhsatsız cami projesinde bir mühendisin ölmesi sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere "ideolojik" diyen de Davut Gül'dü.

İşte gericilik karşıtı şiir okudu diye öğretmeni açığa aldıran Davut Gül'ün bazı icraatları...

Sivas anmasında 'Cumhurbaşkanı aleyhine slogan atılırsa müdahale ederiz' diye tehdit etmişti

Sivas Katliamı’nın 25’inci yılı dolayısıyla 2018'de Sivas'ta yapılacak anma sırasında kentin valilik koltuğunda Davut Gül oturuyordu.

Anma için yapılacak toplantıda Sivas Valisi Davut Gül'le görüşen heyette yer alan Özgür Kaplan, Vali’nin kendilerine, "Cumhurbaşkanı ya da hükümet aleyhine slogan atılırsa anmaya müdahale ederiz" tehdidinde bulunduğunu açıklamıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, görev süresi boyunca gerici açıklamlarıyla da gündem oldu.

Bir mühendis cami inşaatında öldü, eleştirilere 'ideolojik' dedi

'Türkiye'nin ikinci en büyük camisi' denilerek gündem edilen Gaziantep'deki caminin inşaatında, 2019 yılında yaşanan çöküntü sonrası bir mühendis yaşamını yitirmiş, TMMOB, caminin statik projesi ve ruhsatının bulunmadığını tespit etmişti.

Kalıpta kullanılması gereken malzemelerin kullanılmadığını, kalıp sistemlerinin denetlenmediğini ve onay alınmadan ilkel bir şekilde yapıldığını belirten TMMOB, "cami inşaatının bir mühendislik ürünü olmadığını" açıklamıştı.

Davut Gül'ün başında olduğu Valilik ise gelen bu eleştirilere karşı “Bazı kesimlerin bu üzücü olayı ideolojik ve siyasi tatmin aracı olarak kullanması en çok merhum Korkut Küçükcan ve ailesini üzecektir" açıklamasında bulunmuştu.

4-6 yaş Kuran kursları 'anasınıfı ihtiyacını karşılıyor'muş...

Kentte açılacak 4-6 yaş Kuran kursları için "anasınıfı ihtiyacını karşılıyor" iddiasında bulunan Gül, şöyle konuşmuştu:

4-6 yaş Kuran Kursu’nun hem Kuran Kursu olarak bir işlevi var hem de anasınıfı ihtiyacını karşılıyor. O açıdan ciddi anlamda eğitimin altyapısı da güçlenmiş oluyor. Bunu sahiplenen Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 20 tane 4-6 yaş Kuran Kursu yapma hedefi çok ciddi, çok önemli ve büyük ölçüde sıkıntımızı ortadan kaldıracak bir hedef. Emeği geçenlere, hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum.

Türkiye'de kesilen koronavirüs cezalarının yarısı Gül'ün valiliğinde kesildi

Davut Gül'ün ülkede gündem olmasının sağlayan bir diğer olay, salgın sırasında halka kesilen cezalar olmuştu.

Sadece Mayıs 2021'e kadar geçen süreçte 998 iş yeri 92 bin 714 kişiye ceza yazılan kentteki tabloya ilişkin açıklamada bulunan Gül, "Türkiye’de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım" demişti.

Bir ihale klasiği

AKP iktidarında kendilerine yakın isimlere, AKP'lilere ihale vermek bir kural haline gelmiş durumda. Vali Gül de bu kuralı hayata geçirenlerden biri.

Salgın sırasında Gaziantep Valiliği, yurttaşlara dağıtmak amacıyla 318 bin TL değerinde tek kullanımlık maske ihalesi düzenlerken, ihaleyi AKP’den milletvekili aday adayı olan Hayri Aytaç’ın şirketi almış, ihale tepki konusu olmuştu.