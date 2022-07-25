Gericilerin 'alkol alıyorlar' diye hedef gösterdiği festival yasaklandı

Zonguldak'da Kozlu ilçesinde ilk defa geçen yıl düzenlenen Kozlu Müzik Festivali bu yıl yasaklandı. 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek müzik festivali ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Festival katılımcıları arasında Hayko Cepkin, No Land, Yeni Türkü, Manga, Emre Aydın, Pinhani, İlkay Akkaya, Ogün Sanlısoy, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçı yer alıyordu.

AKP'li Başkan, 'Özgür bir ülkede yaşıyoruz, laf olsun diye, konuşuyorlar' demişti

Gericiler, festival alanında "alkollü içecek tüketimi" nedeniyle festivali geçtiğimiz haftalarda hedef tahtasına oturtmuştu. Ancak festivalin yasaklandığı haberi gelmeden önce AKP'li Belediye Başkanı Ali Bektaş, 'burası özgür bir ülke' diyerek yasaklama olmayacağını iddia etmişti.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, festivalin "alkol alıyorlar" gerekçesiyle hedef alınmasıyla ilgili gazetecilerin sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar öküz altında buzağı arayan insanlardır. Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belki de her akşam içiyordur. Laf olsun diye, konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır."

Ancak festival için açılan Instagram sayfasından etkinliğin iptal edildiği duyurusu geldi. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Değerli katılımcılarımız;

Bu yıl ikincisini düzenlemek üzere büyük özveri ile uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz ve siz değerli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kozlu Müzik Festivali etkinliğimizi,festival ruhuna uygun bir şekilde yapamayacağımız için, ilan ettiğimiz 28-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiremeyeceğimizi üzülerek bildiriyoruz.

Biletlerinizi almış olduğunuz kanal üzerinden iade edebilir yada 4-5-6-7 Ağustosta Sinopta gerçekleştireceğimiz KuzeyFest etkinliğimizde kullanabilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."