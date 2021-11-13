'Gericileri memnun etmek için aydın bir eğitimci kurban edilmeye çalışılıyor'

Eğitim-İş Sendikası Gaziantep Şubesi, Antep'teki bir ortaokulda yapılan 10 Kasım töreninde 'Yıkın Heykellerimi!' şiirinin okunması üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Sendika üyesi olan öğretmenin okulda 10 Kasım törenini hazırlayan yazı kurulunda olduğu belirtilen açıklamada, öğretmenin okunacak şiirleri okul yönetimine önceden bildirdiğine dikkat çekildi.

Şiir hakkında bilinen hiçbir yargı kararı olmadığının belirtildiği açıklamada, "Dolayısıyla burada suç olmayan bir eylemden, sırf rahatsız olan gericileri memnun etmek için suç çıkarılmaya, aydın bir eğitimci kurban edilmeye çalışılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamadanın devamında şöyle denildi:

"İdari bir soruşturmada karar verici son merci olan Vali'nin, bu konuda fikir beyan etmesi de tarafsızlık ilkesiyle çelişmektedir. Nasıl ki bir davaya bakan hakimin, o davanın karar duruşmasından önce kamuoyuna kanaat beyanında bulunması "ihsası rey", kabul ediliyorsa, valinin bu çıkışı da soruşturma dosyasına dair tutumunu, henüz inceleme olmadan netleştirdiğini yani peşin hükümlü olduğunu açık etmektedir.

Eğitim-İş olarak, bulundukları her yerde çocuklarımıza Cumhuriyet sevdası aşılayan öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Bu anlamda Serap öğretmenimizin de sonuna kadar yanında olacağımızı, onu hedef gösterenlere ilişkin hukuki yollara başvuracağımızı ve başlatıldığı iddia edilen soruşturmanın neticesine göre bizim de karşı hamleler yapacağımızı ilan ediyoruz!"