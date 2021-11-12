10 Kasım'da gericiliği eleştiren şiir okuyan öğretmene soruşturma açıldı

10 Kasım törenleri kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan törende Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkım Heykellerimi" adlı şiiri okundu.

Gerici medya öğretmenin bu şiiri okunmasını hedef gösterdi. Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) yayın organı İLKHA ve Yeni Şafak'ta bu tören İslam'a hakaret ve nefret manşetleriyle yer aldı. Tören, yerel gazetelerde de hedef alınarak, Valiliğe soruşturma çağrısı yapıldı.

Valilik 'hazır kıta'

Sözkonusu haberlerin ardından Gaziantep Valiliği harekete geçti. Vali Davut Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sözkonusu şiirin "açıkça dini değerleri aşağıladığını" öne sürüp konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, açıklamasını "İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…" diyerek bitirdi.

Şiirde "Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Karaçarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek / Diyorsanız ki okumasın / Kadınımız kızımız / Budur bizim alın yazımız / Unutun tüm dediklerimi" dizeleri yer alıyor. Şiirin tören komitesinden geçtiği belirtiliyor.



