Gerici yazar: Laiklik anayasadan çıkarılmalı

Star gazetesi yazarı Resul Tosun, bugünkü yazısında laikliğin anayasadan çıkarılması gerektiğini savundu.

Tosun, "İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi muhafazakâr tabanın oyunu almaya uygun adaylarla seçime giren CHP'nin zihniyeti değişmemiştir. Ne İstanbul'da ne Ankara da ne de başka bir yerde. Her münasebette sözcüleri laikliği bahane ederek İslam dininin toplumda ve devlette etkili olmasından veya görünmesinden rahatsız olmaktadırlar. En son Devlet Bahçeli Bey bu zihniyete karşı çok sert bir cevap verdi" dediği yazısında "sorunun eninde sonunda gelip laikliğe dayandığını" öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"90 senedir dindarlara hayatı zehir etmeye çalışanların ve toplumu İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanların tek gerekçeleri laiklik.

İşte tam da bu sebeple istismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır.

Yoksa bu zihniyetin, ellerine geçen ilk fırsatta 28 Şubat benzeri uygulamalara teşebbüs etmekten ve toplumu germekten çekinmeyeceği anlaşılmaktadır.

Demedi demeyin!"