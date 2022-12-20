Gerici vakfın yurt inşaatına AKP ve MHP'liler yeniden onay verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Aralık ayı meclis toplantısında, Fatih’teki plan değişikliği gündeme geldi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş Mahallesi’nde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024’te bitmesi planlanan yapı, "Süleymaniye Camisi’nin siluetini bozduğu" gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu. İBB’nin geçen yıl Eylül ayı meclis oturumunda gündeme gelen plan değişikliği, CHP ve İYİP grubunun "hayır" oyuna karşın AKP ve MHP’li meclis üyelerinin "evet" oyunun ardından oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam imzalı habere göre, kabul edilen plan değişikliğinde olumlu görüşü bulunan, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kapatılıp söz konusu kurulun görev ve yetki alanlarının İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeniyle plan değişikliği teklifi için koruma kurulundan yeniden görüş talep edildi.

İstanbul 4 Numaralı KVKB Müdürlüğü’nün olumlu görüşü plan değişikliği raporuna yeniden eklenerek İBB meclisi Aralık ayı meclis toplantısında tekrar oylandı.

Ülkeyi sarsan "tarikatın vakfında çocuk istismarı" haberlerine rağmen teklif "vakfın yurt yapması" tartışılmaya açılmadan AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyuyla oy çokluğuyla tekrar kabul edildi.

Ne olmuştu?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, inşaatın fotoğraflarını paylaşmış ve "İzinli olsa da Süleymaniye Cami silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın" demişti.

İlim Yayma Vakfı'ysa tepkiye ilişkin olarak, "Daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul simgelerinden Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan ve inşaata devam edilen İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürlediklerini duyurmuştu.