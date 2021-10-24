Gerici vakıflara her ay milyonlar aktarılıyor

Neredeyse ülkenin her yerine yurtlar açan AKP'li TÜGVA, TÜRGEV, Ensar ve İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıflara her ay milyonlarca lira aktarılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu vakıflara öğrenci başına 615 TL ödediği öğrenilirken, bu yıl ise rakam 770 TL’ye yükseltildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, 4 vakfa aylık aktarılan kaynak 36 milyon 365 bin TL'yi buldu. Yıl sonundaysa toplam 436 milyon 380 bin TL’ya ulaşması bekleniyor.

İlim Yayma Cemiyeti’nin ülke genelinde 189 yurdu bulunuyor. Bu yurtlar üzerinden İstanbul’dan Antalya’ya, Hatay’dan Diyarbakır’a ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren gerici kurumun hem ortaöğretim hem de yükseköğretim düzeyinde yurtları var. Yurtların 27’si ortaöğretim, 163’ü yükseköğretim düzeyinde hizmet veriyor ve 31 bin 280 öğrenci kalıyor. İlim Yayma Cemiyeti’ne her ay 24 milyon 85 bin TL kaynak aktarılıyor. Yıl sonunda toplam tutar 289 milyonu geçecek.

Vakıf yöneticileri arasında rektör, hakim olan var

Adını Karaman’da 46 çocuğa istismar vakasıyla tüm ülkenin duyduğu Ensar Vakfı’nın 63 yurdu var. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı ise 6 bin 786. Vakfın üyeleri arasında rektörlük yapan da, savcı ve hâkim olanlar da var. Her ay 5 milyon 225 bin TL kaynak aktartılan vakfa yıl sonunda ödenen tutar 62 milyon 702 bin TL olacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurulan TÜRGEV de iktidarın en gözde vakıflarından. Yönetiminde birçok bürokratı barındıran vakfın yurt sayısı 2019 yılında 49’a kadar yükselmişti. Ancak, AKP yerel seçimlerde birçok belediyeyi kaybedince yurtların sayısı da azaldı. TÜRGEV’in internet sitesinde yer alan bilgilere vakfın 3’ü ortaöğretim 18’i yükseköğretim olmak üzere toplam 21 yurdu bulunuyor. 2012’deki açıklamalarına göre ortalama her yurdunda 200 öğrenci olan vakfa 4 bin 200 öğrenci karşılığında her ay 3 milyon 234 bin TL aktarılıyor. Yıl sonunda vakfa toplam 38 milyon 808 bin TL aktarılmış olacak.

Erdoğan 2 vakıfta yönetici

Torpil listesiyle gündemden düşmeyen TÜGVA’nın toplam 44 yurdu bulunuyor. Yurtların tamamı yükseköğretime özel.

TÜRGEV’in yurtlarının tamamı ‘kız yurdu’yken TÜGVA’nın yurtlarının tamamı ise erkek yurdu. Ayrıca iki vakfın yönetiminde de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yer alıyor. TÜGVA’nın yurtlarında ise 4 bin 963 öğrenci kalıyor. Aylık 3 milyon 821 bin 510 TL kaynak aktarılan vakfa yıl sonunda ödenecek tutar 45 milyon 858 bin TL’yi aşacak.