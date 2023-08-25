Gerici akademisyen öğrencilere 'terör örgütü yandaşı' dedi: 'Bedri Bey unutulduğunu sanmasın'

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden gerici Bedri Gencer, Elazığ'da 41 yurttaşın hayatını kaybettiği deprem sonrasında "Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" sözleri nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

YTÜ öğrencileri ise Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından organize edilen eylemle, Gencer'in dersine girmiş, dersi protesto etmiş ve Gencer hakkında soruşturma açılmasını sağlamıştı.

Öğrencilere 'terör örgütü yandaşı' dedi

Skandal sözlerini protesto eden öğrencileri "terör örgütü yandaşı" ve "militan" olarak nitelendiren Gencer, öğrencilerin dersi protesto ederek kendisini ve diğer öğrencileri tehdit ettiğini öne sürdü.

Gencer'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Terör örgütü yandaşı gazeteler ve kişiler, üniversitemiz YTÜ'den KHK intikamı için, 25 Ocak 2020'de CHP milletvekili Atila Sertel gibi yaptığım "genç evlilerin yuvalarını yıkmayın" çağrımı "çocuk evliliği" olarak çarpıtarak linç kampanyası açmışlar yönlendirdikleri militanlar, dersimi basarak beni ve ve öğrencilerimi tehdit etmişlerdi. Terör örgütü yandaşı kripto hesaplar, yargı ve üniversitem beni haklı bulduğu halde iftira ve provokasyonlarını sürdürüyorlar. Avukatlarım, bu iftirayı paylaşan ve hakaret edenlerin hepsini mahkemeye vermeye devam edecek."

'Bedri Bey unutulduğunu sanmasın'

Gencer'in açıklamasının ardından TKG de bir açıklamada bulundu.

"Toplumsal yaşamı Gencer gibi yobazların dogmalarından arındıracağız" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bedri Bey unutulduğunu sanmasın, Türkiye Komünist Gençliği görev başında" uyarısında bulunuldu.

TKG tarafından yapılan açıklamada, "Bedri Gencer bugün bizi "terör örgütü yandaşı" olmakla suçlamaya kalkmış. Hala korkuyor, yalan söylüyor... Toplumsal yaşamı Gencer gibi yobazların dogmalarından arındıracağız. Bu mücadeleyi laik cumhuriyet fikrine bağlı milyonlarla birlikte vermeye devam edeceğiz. Bedri Bey unutulduğunu sanmasın: Türkiye Komünist Gençliği görev başında" denildi.

🔴Türkiye, din istismarcısı YTÜ akademisyenlerinden Bedri Gencer'i 2020 Elazığ Depremi'nin ardından twitter hesabından yaptığı çocuk evliliği meşrulaştırıcı paylaşımlarla hatırlıyor.



Depremin acısı tazeyken yaptığı bu skandal paylaşımların ardından Türkiye Komünist Gençliği'nin… pic.twitter.com/KuAANj8BNX — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) August 25, 2023

Dosyası kabarık

Erzurum depreminin ardından çocuk istismarının önünün açılmasına dair çağrıda bulunan Gencer'in skandalları yalnızca bununla da sınırlı değil.

Gencer, katıldığı bir seminerde boşanan kadınların "hafif kadınlar" olduğunu söylemişti.

Gencer, iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından da "Sonunda toplumun temeli aileyi yıkma peşindeki azgın azınlığın değil,milletin sağduyulu sesi galip geldi Ailenin idam fermanı İstanbul Sözleşmesi yırtıldı. Artık geleceğimize daha ümitli bakabiliriz. Teşekkürler Sayın Erdoğan" demişti.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından birisi olan YTÜ'nün akademik kadrosunda yer alan Gencer, depremlerden korunmak için de 70 defa ayet okuma tavsiyesinde bulunmuştu.

Gencer aynı zamanda skandallarının haberleştirilmesine karşı da mücadeleye girişmişti. Geçen sene yaptığı başvuru sonrasında, soL'da Gencer'in skandallarına ve gerici saldırılara yer verdiğimiz tam 23 habere birden erişimin engellenmesi kararı alınmıştı. Söz konusu kararda soL dışında da çok sayıda haber sitesinde yer alan toplam 126 içeriğe erişim engeli getirilmişti.