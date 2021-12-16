‘Geri dönmemek üzere Mars’a gitmek istiyorum’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘astronot’ olmak istediği ve ‘’Mars’a geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız biz hazırız’’ şeklindeki açıklamaları 4 yıl sonra yeniden gündeme geldi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 yıl önce TBMM'de Uzay Ajansı kanunu görüşülürken, ‘'Mars'a geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız, yaşımız geçmiş olsa da biz hazırız, gidip geri dönmemek kaydıyla” demişti. Uzay Ajansı kanunu 2 Mart 2017'de Meclis'te görüşülürken yaşanan bu diyalog; AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın uzaya astronot gönderilmesini istemesiyle başladı.

Dönemin Şanlıurfa Milletvekili Nurettin Nebati bu sırada Mars'a gitmek istediğini söyledi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da “Elbette ki astronot eğitimi de vereceğiz. Astronotla ilgili bir yaş sınırı yok Sayın Nebati, gerekli sağlık kontrollerini yaptırırsınız. Maşallah çok gençsiniz. Hedefimiz Türk astronot göndermek ama niye siz olmayasınız'' açıklaması yapmıştı.