Gerçek ortaya çıktı, Bakan İmamoğlu yalanını sürdürüyor 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İmamoğlu'nun restoran görüntülerine ilişkin yalanı sürdürdü.

Varank "Bakın bu millet size Türkiye’nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul’da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor. " açıklamasında bulundu.

Restoran yetkilileri iddiaların doğru olmadığını belirtmişti. Bu bilginin ortaya çıkmasına rağmen Bakan'ın İmamoğlu yalanını sürdürmesi dikkat çekti.