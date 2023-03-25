Gerçek ortaya çıkınca Erdoğan’ın beton döktüğü ‘temel’ kaldırıldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında temelini attığı Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta toprağın kazılmadığı, temel atılmadığı ve gelişi güzel konulan demirlerin üzerinden beton döküldüğü ortaya çıkmıştı.
sendika.org’un haberine göre Erdoğan’ın dün temelini attığı sosyal medyada gündem olan Hatay Yeni Devlet Hastanesi’nin temeli kaldırıldı. Bölgede kaydedilen görüntülerde iş makinelerin çalıştığı, dün asılan hastane tabelasının kaldırıldığı görüldü.