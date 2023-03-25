Erdoğan'ın beton överek attığı 'temel' gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşma gerçekleştirdikten sonra kameralar karşısında temel atılmaya başlanmıştı. Temel atma töreni kapsamında ilk betonu döken Erdoğan "Görüldüğü gibi deniz Kumu değil" diyerek beton övmüştü.

Temel atma töreninde servis edilen görüntü

Temel için kazı bile yapılmamış

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, temel atma töreninin sadece bir göz boyama olduğuna ilişkin görüntüleri paylaştı. Geniş açı ile çekilen fotoğrafı paylaşan Çömez "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" dedi.

Fotoğrafta toprağın hiç kazılıp temel açılmadığı ve gelişi güzel konulan demirlerin üzerinden beton döküldüğü görülüyor. Beton dökülen yerin arkasında ise Cumhurbaşkanlığı forsu ve 'Defne Yeni Devlet Hastanesi' yazısı bulunuyor.