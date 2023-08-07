George Floyd'un ölümüne yardım etmekten yargılanan eski polise 4 yıl 9 ay hapis cezası

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de George Floyd’u gözaltına aldığı sırada Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memurundan Tou Thao, 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Chauvin'e yardım etmekten mayıs ayında suçlu bulunan eski polis memuru Thao'nun cezası belli oldu.

Minneapolis'te bugün yapılan karar duruşmasında Thao'ya "ikinci derece cinayete yardım ve yataklık" suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Thao, Floyd'un ölümünden üzüntü duyduğunu ancak olayda herhangi bir rolü olmadığını ve vicdanının rahat olduğunu söyledi. Yargıç Peter Cahill, Thao'nun dini referanslar içeren konuşmasına karşılık, "Biraz daha fazla vicdan azabı, pişmanlık ve bazı sorumlulukların kabul edilmesini umuyor ve daha az vaaz bekliyordum" ifadesini kullandı.

Thao'nun avukatı temyize gideceklerini belirtti.

Thao, "Floyd'un sivil haklarını ihlal ettiği" suçlamasıyla yargılandığı diğer federal davada ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (AA)