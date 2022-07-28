George Floyd'u öldüren polislere hapis cezası

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de George Floyd’u gözaltına aldığı sırada öldüren 2 eski polis memurunun cezaları belli oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Derek Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan eski polis memuru J. Alexander Kueng'e 3 yıl ile Tou Thao'ya 3,5 yıl hapis cezası verildi.

Thao ve Kueng ayrıca "ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık" ile "ikinci derece cinayete yardım ve yataklık etmek" suçlamalarıyla Ekim ayında eyalet mahkemesinde yargılanacak.

Eski polis Lane'e 2,5 yıl hapis cezası

Olay yerindeki dördüncü polis olan Lane, sadece bir federal suçlamadan suçlu bulunmuş, yargıç Lane'in olaydaki "asgari rolünü" göz önüne alarak geçtiğimiz hafta 2,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Floyd’un tutuklanması sırasında Derek Chauvin, Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamış, Thomas Lane Floyd'un bacaklarını, Kueng gövdesini tutmuş, Thao ise yakınlarda durarak kalabalığın geride kalmasını sağlamıştı. Son cezaların açıklanması ile 4 eski polis memuru da hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Chauvin'e eyalet ve federal mahkemeden hapis cezaları

Floyd’un boynuna diziyle dakikalarca baskı uygulayan ve ölümüne neden olan Derek Chauvin eyalet mahkemesi tarafından 22,5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un "medeni haklarını ihlal etmekten" ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Chauvin iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.