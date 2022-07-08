George Floyd'un katili polise ikinci hapis cezası

ABD'de George Floyd'un katili eski polis memuru Derek Chauvin ikinci kez hapis cezası aldı. Mahkeme Chauvin'i, yurttaşlık haklarını ihlal ettiği için 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Derek Chauvin ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyah ABD vatandaşı George Floyd'u gözaltına alırken dakikalarca diziyle boynuna bastırmış ve Floyd'un nefessiz kalarak ölümüne yol açmıştı. Chauvin daha önce yargılandığı davada Floyd'u öldürmekten 22,5 yıl hapis cezası almıştı.

İki cezanın eş zamanlı olarak uygulanacağı açıklandı. Chauvin halihazırda bulunduğu cezaevinden federal cezaevine nakledilecek.