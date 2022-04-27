George Floyd'u öldüren polisten temyiz başvurusu

ABD'de 2020 yılında siyah George Floyd'u gözaltına alırken boğazına diziyle uzun süre basarak öldüren eski polis Derek Chauvin'in avukatı temyiz için başvuruda bulundu.

Chauvin'in avukatı William F. Mohrman mahkemeye sunduğu 82 sayfalık dosyada davanın "yapısal olarak kusurlu olduğunu" savunarak, Temyiz Mahkemesi'nin davayı yeniden incelemesini talep etti.

Duruşma öncesi dava hakkında yapılan yayınları "aşırı" diye niteleyen Mohrman jüri seçimi sırasında şehir yönetiminin Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıklamasının davanın tarafsızlığını lekelediğini iddia etti.

Dosyada ayrıca eyalet savcıları davayla ilgili keşif bilgilerini gerektiği gibi ifşa etmeyerek "görevi kötüye kullanmakla" suçlandı.

Chauvin, George Floyd'u öldürmekten 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.