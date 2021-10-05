George Floyd'un heykeline boyalı saldırı

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltı esnasında polisler tarafından boğularak öldürülen George Floyd'un heykeli geçtiğimiz pazar günü saldırıya uğradı. Polis olayın araştırıldığını ve şüphelinin arandığını açıkladı.

Sputnik'teki habere göre New York Polis Teşkilatı, kaykay üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleşen saldırının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde saldırganın kaykay üzerinde heykele yaklaşıp, gri renkli bir boyayı anıtın yüz ve tabanına sıçrattığı görülüyor.

New York'un Manhattan semtindeki Union Square meydanında bulunan heykel saldırıdan iki gün önce açılmıştı.