'Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükseldi'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) İşsizlik ve İstihdam Görünümü Raporu’nu yayımladı.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 8 milyon 281 bine yükseldi.

Gerçek İşsizlik hem oransal hem de sayısal olarak artmaya devam ediyor.

Geniş Tanımlı Kadın İşsizliği yüzde 29,9.

Son 1 yılda işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 1 milyon 408 bine yükseldi.

TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verileri arasındaki uçurum devam ediyor.

DİSK AR tarafından yapılan açıklamada, şu detaylara dikkat çekildi:

TÜİK Ekim 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 22,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre ,Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ekim 2021’de 8 milyon 281 bin kişi olarak gerçekleşti.

İŞKUR verilerine göre ise işsizlik ödeneğine son bir yılda başvuranların sayısı 1 milyon 408 bin, işsizlik ödeneği başvurusu kabul edilenlerin sayısı ise 567 bin kişi olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığı ve yıllık karşılaştırmada ciddi metodolojik sorunlar olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, işten çıkarma yasağının kaldırıldığı Haziran 2021’de 3 milyon 415 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 302 bin kişi artarak Ekim 2021’de 3 milyon 717 bine yükselmiş oldu.