TÜİK ne yapıyor? İşsizlik verilerinde izahı zor dalgalanma

TÜİK, dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 11,5 olarak açıklarken, DİSK-AR'dan yanıt geldi.
"TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu" denilen açıklamada, "DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Eylül 2021’de 7 milyon 870 bin kişi olarak gerçekleşti" ifadesi kullanıldı.
TÜİK ve İŞKUR verileri arasındaki tutarsızlığa da işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: