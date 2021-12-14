Genel Sağlık-İş tüm yurtta iş bırakacak

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) yayımladığı basın açıklamasında, sağlık emekçilerinin insani koşullarda yaşamaktan uzak olduğunu, ekonomik durumlarının her geçen kötüleştiğini ve meslek itibarlarının gün geçtikçe ayaklar altına alındığını belirtti. Tüm sağlık emekçilerine yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş talebinde bulunan Genel Sağlık-İş, yarın tüm yurtta iş bırakacağını açıkladı.

Genel Sağlık-İş yayımladığı açıklamada, Meclis Başkanlığına sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" raporunda henüz yasalaşmamış olan tekliflerin kamuoyuna ve sağlık emekçilerine "müjde" olarak duyurulduğu ve sağlık emekçilerine "sahip çıkıldığına" dair bir imaj yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Sağlık emekçilerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifinin 13 gün sonra geri çekildiğine değinilen açıklamada, "Ülkeyi yönetip yönetemediğini test etme ihtiyacını hisseden iktidar tarafından, verilen sözler tutulmamış, neredeyse yasalaşacağı yönünde bir öngörüyle kamuoyuna açıklanan kanun teklifleri, yasalaşmadan geri çekilmiştir" denildi.

Sağlık emekçileri ile ilgili yasal düzenlemeyi temel kanun çıkararak yapmak yerine, torba kanun teklifleri içerisinde sıkıştırmaya çalışıldığına değinilen açıklamada "İktidar, sağlık çalışanlarına, emeğinin karşılığını yine vermekten kaçınmıştır" ifadelerine yer verildi.