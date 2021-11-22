Genel Sağlık-İş: Sağlık çalışanları tükenmişlik içinde

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle bir açıklama yayımlayarak, Covid-19 salgınının gölgesinde, büyük risk altında hizmet veren sağlık çalışanları içinde en riskli gruplardan birisinin diş hekimleri ve teknisyenler olduğunu belirtti.

Açıklamada, toplumun ağız ve diş sağlığı sorunlarının ülkemizde çok fazla olduğunu, hastane ve kliniklerde görev yapan sağlık çalışanlarının personel yetersizliği nedeniyle artan iş yükü altında ve görev tanımları dışında çalıştırıldıklarını vurguladı.

Uğur, ADSM’lerde hasta yoğunluğunun artışta olduğunu söylerken, bu merkezlerin sayılarının yetersizliğine de dikkat çekti ve “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanların dışında randevusuz gelen yurttaşlar, ADSM’lerde büyük yoğunluk oluşturmaktadır. Yaşanan yoğunluk yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları için pandemi koşullarında büyük risk oluşturmaktadır. Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberine uygun hizmet verilmesi hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Meslek hastalıklarına, düşük ücretler ve çalışma koşullarının zorluğuna değinen Uğur, “Tüm sağlık çalışanları insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır” diyerek taleplerini sıraladı.

Uğur, “Ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmeli, tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, performans sisteminden vazgeçilmeli ve tüm sağlık emekçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmelidir. Son yıllarda plansız programsız birbiri ardına diş hekimliği fakülteleri açılmış ve öğrenci kontenjanlarında artışlar yaşanmıştır. Planlama yapılmadan diş hekimliği fakültesi açılmamalı, eğitim veren fakültelerin de kontenjanları azaltılmalıdır” dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Uğur sözlerini bu merkezlerde görev alan tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak bitirdi.