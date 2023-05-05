Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı: Sağlık emekçilerinin nöbet ücretleri hâlâ ödenmedi

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık emekçilerinin Mart ayı nöbet ücretlerinin hâlâ yatırılmadığını ve yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklama yapan Uğur, şunları dile getirdi:

‘Nöbet ücretleri hâla yatırılmadı’

“Sağlık çalışanlarının mart ayında tuttuğu nöbetlere ait ücretler mayıs ayı gelmesine rağmen hesaplara yatmamıştır. Sağlık çalışanları aldıkları düşük maaşlarla, zorlu ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi vermektedir. Gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda olan sağlık çalışanlarının oranı 2019 yılında yüzde 69,6 iken, 2023’te bu oran yüzde 81,1’e yükselmiştir.

Açlık sınırına yaklaşmış maaşlarla geçinemeyen sağlık çalışanları, fazla mesaiye kalarak buradan gelecek ücretlerle aile bütçesini denkleştirmeye çalışmaktadır. Bir yandan düşük maaşlar nedeniyle fazla mesaiye mecbur bırakılan sağlık çalışanları, nöbet ücretleri ödenmeyerek ikinci kez mağdur edilmektedir. Geçim sıkıntısı çeken sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmemesi, zaten zorlukla döndürdükleri aile bütçelerini, döndüremez hale gelmesine neden olmakta, hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır.

'Yaşanan mağduriyet bir an önce giderilmelidir’

Personel eksikliği nedeniyle fazla mesaiye mecbur bırakılan sağlık çalışanları, daha ne kadar mağdur edilecektir. 15 Nisan da maaşları ile yatması gereken fazla mesai hak edişlerinin 20 gün geçmesine rağmen yatırılmaması iktidarın sağlık çalışanına bakış açısının da göstergesidir. Yaşanan mağduriyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir.”