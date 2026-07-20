Genel Sağlık-İş'ten muayene süresi tepkisi: NATO Zirvesi için var olan irade, halkın sağlık hakkı için neden yok?

Genel Sağlık-İş, NATO Zirvesi öncesinde kamu hastanelerinde poliklinik yoğunluğunun azaltılarak hekimlere daha uzun muayene süresi tanınması, ancak zirve sonrasında yeniden 3-5 dakikalık muayene düzenine dönülmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, nitelikli sağlık hizmetinin önündeki engelin kaynak yetersizliği değil siyasi bir tercih olduğunu vurguladı.

Açıklamada, istenildiğinde hekimlerin hastalarına yeterli süreyi ayırabildiği ve sağlık hizmetinin bilimsel ölçütlere uygun biçimde sunulabildiği belirtildi. Zirve bitiminde kısa süreli muayene sistemine geri dönülmesinin, siyasi tercihlerin halktan değil günübirlik önceliklerden yana kullanıldığının kanıtı olduğu ifade edildi. Üç dakikaya sıkıştırılan randevuların hem hastaların sağlık hakkını gasp ettiği hem de hekimlerin mesleki sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği dile getirildi.

Sağlık hizmetlerinin uluslararası organizasyonların programına göre planlanamayacağına dikkat çekilen açıklamada, nitelikli sağlık hizmetinin ve insanca çalışma koşullarının sosyal devletin anayasal bir yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı. Performans baskısına dayalı sistemin sağlık emekçilerini tükettiği belirtilerek, kamucu, bilimsel ve insan odaklı bir sağlık sisteminin ertelenemez bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"NATO Zirvesi için var olan irade, halkın sağlık hakkı için neden yok?

NATO Zirvesi öncesinde kamu hastanelerinde poliklinik yoğunluğunun azaltılması ve hekimlere daha uzun muayene süresi tanınması, yıllardır dile getirdiğimiz gerçeği tartışmasız biçimde ortaya koymuştur: Nitelikli sağlık hizmetinin önündeki engel kaynak yetersizliği değil, siyasi tercihtir.

Demek ki istenildiğinde hekim hastasına yeterli süre ayırabiliyor, sağlık hizmeti bilimsel ölçütlere uygun biçimde sunulabiliyor. Zirve sona erdiği anda yeniden 3-5 dakikalık muayene düzenine dönülmesi ise, bu tercihin halktan değil, günübirlik siyasi önceliklerden yana kullanıldığını göstermektedir.

Üç dakikaya sıkıştırılmış bir muayene ne hastanın sağlık hakkını güvence altına alabilir ne de hekimin mesleki sorumluluğunu yerine getirmesine olanak tanır. Sağlık emekçilerini performans baskısıyla hasta yetiştirmeye zorlayan bu anlayış hem çalışanı tüketmekte hem de nitelikli sağlık hizmetini ortadan kaldırmaktadır.

Sağlık hizmeti uluslararası organizasyonların programına göre değil, toplumun sağlık hakkına göre planlanmalıdır. Sağlık emekçilerinin insanca çalışma koşulları ve yurttaşların nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı, yalnızca yabancı konuklar geldiğinde hatırlanacak bir ayrıcalık değil, sosyal devletin yerine getirmek zorunda olduğu anayasal bir yükümlülüktür.

Genel Sağlık-İş olarak uyarıyoruz: Sağlık emekçilerini dakikalarla yarıştıran, hastaları ise aceleye getirilen muayenelere mahkum eden bu politikalar terk edilmelidir. Kamucu, bilimsel ve insan odaklı bir sağlık sistemi ertelenemez bir zorunluluktur."

Ne olmuştu?

5-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen zirveye katılan konuklar için tüm sağlık kuruluşlarına kapsamlı bir genelge gönderilmiş ve hastanelerden üst seviyede hazırlık yapmaları istenmişti. Bu kapsamda kamu, üniversite ve özel hastane yöneticilerinin 24 saat esasına göre görev başında olması veya ulaşılabilir yedek iletişim bilgileri sunması zorunlu tutulmuştu. Ayrıca kliniklerdeki nöbetçi personel sayısı güçlendirilmiş, görevli sağlık personelinin kimlik bilgileri İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmiş ve hastaneler yüksek alarm durumuna geçirilerek tüm stoklar ile kan rezervleri tamamlanmıştı.

Genelge ile zirve katılımcılarına yönelik "VIP muamelesi" uygulanması emredilmiş, acil servislerde bu kişiler için diğer hastalardan ayrılmış izole alanlar oluşturulmuştu. Katılımcıların tanı ve tedavi süreçlerinin sağlık personeli refakatinde, rutin hastalardan bağımsız yürütülmesi talimatı verilmişti. Hastanelerde İngilizce bilen yeterli sayıda personelin hazır bulundurulması talep edilmişti.

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