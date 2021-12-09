Genel Kurul'da İYİP ve AKP'li vekiller arasında gerginlik

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinin dördüncü gününde; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı.

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün “FETÖ ne yapıyorsa onu yapmaya devam ediyorsunuz. Türk milletinin kanını bile ihaleye çıkardınız" sözleri üzerine AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “Ne ayıp konuşma bu” dedi.

Genel Kurul salonunda gerginlik çıktı.

İYİP'li Yasin Öztürk, şunları söyledi:

“Şu an dünyanın elindeki tek silah ve savunma sistemi aşıdır. Böyle bir durumda genetik verilerimizin, biyolojik verilerimizin bizim dışımızdaki ülkelere açık hâle getirilip ifşa edilmesi hangi akla sığar? Siz, bu konuda hiç mi endişe taşımıyorsunuz? ‘FETÖ FETÖ’ diyorsunuz ya, Ankara'da, Mamak'ta Adasel Vakfı adıyla çalışan bir genetik ve kök hücre merkezi vardı. Bu vakfın kurucusu ve yönetim kurulu üyeleri kimlerdi? Kuruluşunda yer alanlardan hâlâ görevde olan veya firari olanlar var mıdır? Birini ben söyleyeyim: Vakfın kuruluşundaki kişi FETÖ'den kaçak Tuncay Delibaş, FETÖ'nün doktoru. O tarihlerde kamu hastanelerinin laboratuvar işletmeleri bu adamın elindeydi. 15 Temmuz’da el konulduktan sonra bu merkezin adını Aziz Sancar Araştırma Merkezi olarak değiştirdiniz. Sadece adını temiz olan bir isimle değiştirdiniz. Yaptığınız aynı, işlev aynı, FETÖ ne yapıyorsa onu yapmaya devam ediyorsunuz. FETÖ'nün bu kuruluşunun vatandaşlarımızın kanlarından; DNA dizi analizi, doku uyumluluk testleri ve benzeri kişisel ve tüm toplumun ortak hassasiyetine, hayatiyetine matuf biyolojik verileri topladığını biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bu merkezde toplanan verilerin hangi haber alma teşkilatına veya herhangi bir ülkenin misyonuna gönderilip gönderilmediği konusu araştırılmış mıdır? Bu veriler vatandaşlarımızın biyolojik bir taarruzunu açık hedef hâline getirmektedir. Ülke savunması bütçeyi sadece savunma harcamalarına ayrılan ödeneği artırmakla yapılmaz. Savunma, açık saldırılara karşı önlem almayı da gerektirir. Türk milletinin kanını bile ihaleye çıkardınız. Bunu ne tarih ne Türk milleti unutacaktır.”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Öztürk’ün konuşması sonrası “Ne ayıp konuşma bu ya” dedi.

İYİP grubunun konuşmalarını tamamlanmasının ardından yeniden söz alan Bülent Turan, “Fikir ayrılığına rağmen karşıdakinin duruşuna, anlayışına saygı göstermek erdemdir diye düşünüyorum. ‘Yanlış üslup doğru sözün de celladıdır’ diyor Sadi Şirazi. O tarz konuşan arkadaşlara ‘bakacağın yüze utanacağın söz söyleme’ diyorum. Daha dikkatli bir üslup olmasında fayda olacağı kanaatindeyim” dedi.

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta da “Bilmiyorum, Sayın Turan kime, ne söyledi ama bizde herhangi bir üslup sorunu yok. Bizim içimiz yanıyor; Türkiye ekonomisi gözümüzün önünde eriyor, gidiyor, vatandaş fakirleşiyor, borçlar çığ gibi büyüyor, ondan sonra vatandaş fakirleşiyor” dedi.

Birleşime ara verildiği sırada, İYİP milletvekilleri ile AKP milletvekilleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Genel Kurul, aranın ardından çalışmalarına devam etti. (ANKA)