Gençlik seçim kürsüsünü Eskişehir'de kurdu: 'Bu düzeni tavizsiz değiştirmeliyiz'

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler, “Eskişehir Gençliği Seçim Kürsüsü Kuruyor” toplantısında buluştu. Toplantıya çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katılırken, kürsüde söz alanlar gençliğin sorunlarından bahsetti.

'NATO kararı gayrimeşrudur'

Söz alan öğrencilerden 21 yaşındaki Makbule Bozkır, Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay veren TBMM protokolüne ilişkin konuştu. Bozkır, oylamaya ilişkin “seçim sürecinde olan ve Meclis'i yakın zamanda değişecek olan bir ülkenin mevcut hükümetinin dış siyasette bu kadar radikal bir karar alması gayrimeşrudur. Sağcıların çıkarlarını savunmak zorunda değiliz. Meclis'te bu oylamaya istisnasız evet denildi. Savaş karşıtı olduğunu her fırsatta açıklayan kimi sol-sosyalist partilerin sessiz kalıp oy kullanmadığını görüyoruz. NATO bir terör örgütüdür ve çıkılmalıdır” dedi.

Toplantıya milletvekili adayı öğrenci de katıldı

Türkiye Komünist Partisi Eskişehir milletvekili adayı Ferhat Taylan Adıgüzel de kürsüde söz aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Adıgüzel, gençlerin çok düşük ücretler ile çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Üniversite öğrencilerinin okuduklarını bölüm üzerinden çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanların olması gerekiyor. Günümüzde öğrenci işçiler giderek çoğalıyor. Her öğrenci geçimini sağlamak için okulundan feragat etmek durumunda kalıyor. Arkadaşlar, sürekli çalışmak zorunda kalan, kendini geçindirmek zorunda kalan öğrenci üretim yapamaz, entelektüel kaygı güdemez, zamanı kalmaz. Hiç tavizsiz, bu düzeni değiştirmeliyiz.”