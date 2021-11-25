'Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı' üniversiteleri geziyor...

'Aile ve Medeniyet' başlıklı bir etkinlik düzenleyeceğini duyuran Dumlupınar Üniversitesi’nin konukları arasında gerici ‘Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı’ da yer alıyor.

Etkinliğin katılımcıları arasında, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Rektör’ olarak atanmadan önce ‘Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı'nın Başkanı’ olan ve hâlâ adı geçen vakıfta görev yapan ilahiyatçı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kâzım Uysal ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir yer alıyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Kâzım Uysal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir'in konuşmacı olacakları Aile ve Medeniyet Paneli, 26 Kasım Perşembe 14.00'te DPÜ İİF Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.#üniversitemdpü pic.twitter.com/N4XVGM1YB2 — Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (@universitemDPU) November 25, 2021

Gerici bir vakıf ‘konsepti’: ‘Herkese iş, aş, eş...’

Söz konusu vakfın internet sitesinde, vakfın amaçlarından biri “Nişanlı olup maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlenememiş, 18-40 yaş arası gençlerimizin düğün eşyalarının temininde yardımcı olmaktayız” diye açıklanıyor.

Gerici vakıf ayrıca “Herkese İş, Aş, Eş" sloganı ile hizmet ettiğini belirterek, çalışmalarını "Evlâd-ı Fatihan, Filistin ve Afrika diyarları öncelikli olmak üzere devlet kuruluşlarımız Türk Kızılayı, TİKA, AFAD işbirliği ile birçok ülkeye ulaştırdığını" da not ediyor.

“Vakfımız sadece yeni bir yuva kurma kararı alan ve ilk defa evlenecek olan çiftlere yardımcı olur. Müracaatta bulunacak gençlerin resmi nikâh tarihinden azami 2 aylık zaman zarfı içerisinde başvuru yapmaları gerekir, aksi takdirde başvurular geçersiz sayılır" denilen vakıfın sitesinde, il ve ilçelerde valilik, kaymakamlık ve belediye eliyle “toplu düğün organizasyonları” yapıldığı belirtiliyor.

Sitedeki yayınlar bölümünde ise “Hanım Fetvalar, İslam Aile Hukuku, Osmanlı Hukuk-i Aile Kararnamesi, Müslümanın Hayatında Bir Gün, Nasıl Çocuklarıma Namazı Sevdirebilirim?, Nasıl Mutlu Bir Yuva Kurabilirim?” isimli gerici içerikli kitapların yer aldığı görülüyor.