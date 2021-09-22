Gençlerden 'Barınma haktır' eylemi

'Ülkemizde halk düşmanı iktidar açgözlü kira zenginleriyle el ele vermiş gençlerin eğitim hakkına saldırıyor.'

Haber Merkezi

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, komünist gençlerin dün yaptığı barınma eylemini manşete taşıdı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

"Türkiye Komünist Gençliği Beşiktaş’ta kitlesel bir eylem gerçekleştirdi ve düzenin barınma ve eğitim hakkına saldırısına karşı arkadaşlarını örgütlenmeye çağırdı.

Komünist gençler eylemde yaptıkları açıklamada açgözlülük ve akılsızlık üzerine kurulu olan düzenin 2021 yılında "barınamamak" gibi bir sorunu üretmeyi başardığını, pandemiyle birlikte şiddeti artan eğitimde eşitsizliklere ve eşit imkanlarla okuma hakkına yönelik saldırılara bir halka daha eklendiğini belirttiler."

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Komünist gençlerden eylem: 'Barınma haktır, haklarımız satılık değil'