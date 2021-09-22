TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, komünist gençlerin dün yaptığı barınma eylemini manşete taşıdı.
Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gençlerden 'Barınma haktır' eylemi
'Ülkemizde halk düşmanı iktidar açgözlü kira zenginleriyle el ele vermiş gençlerin eğitim hakkına saldırıyor.'
Haber Merkezi
TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, komünist gençlerin dün yaptığı barınma eylemini manşete taşıdı.
Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle: