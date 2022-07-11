Genç Komünistler Anti-emperyalist Kamp'ta buluştu

Geçtiğimiz hafta 8-9-10 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Komünist Gençliği'nin her yıl düzenlediği Anti-emperyalist Kamp "Emperyalist planlara karşı, halk mücadelesiyle. Tarih böyle yazılır!" sloganıyla Volos kentinde gerçekleşti. Olumsuz hava şartları dolayısıyla tüm Yunanistan'da etkinlikler iptal edilirken 31. Anti-emperyalist Kamp başarıyla tamamlandı. Kampa, içlerinde Türkiye Komünist Gençliği'nin de bulunduğu 8 Avrupa komünist gençlik örgütünün temsilcileri de katıldı.

Yunanistan'ın her yerinden gençlerin ülkelerinin emperyalist planlara dahil oluşuna karşı seslerini yükseltmek için buluştukları kampta üç gün boyunca kültürel, sportif ve siyasi etkinlikler gerçekleştirildi. Bu yıl kamptaki dikkat çeken etkinliklerden biri Yunan İç Savaşı sonrası işgale direnen komünistlerin sürgün edildiği yerlerden biri olan Trikeri adasının ziyaret edilmesi oldu.

Volos limanında yapılan, kampçıların ve Volos sakinlerinin katıldığı siyasi toplantıda KNE genel sekreteri Nikos Abatielos ve KKE genel sekreteri Dimitris Kutsumbas'ın yanı sıra İspanya Halkları Komünist Partisi genel sekreteri Astor Garcia, Meksika Komünist Partisi genel sekreteri Pavel Blanco Cabrera ve Türkiye Komünist Partisi genel sekreteri Kemal Okuyan da konuşmacılar arasında yer aldı. TKP genel sekreteri Kemal Okuyan yaptığı selamlama konuşmasında Türkiye ve Yunanistan'ın emperyalist planlara katılımını kınadı, iki ülkedeki gençliğinin ortak sorunlarına işaret etti ve kurtuluşun sosyalizm mücadelesinden geçtiğini vurguladı.