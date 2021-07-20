Genç kasiyer, indirimleri ürünleri sayarken 'Orkid var' dediği için müşterinin saldırısına uğradı

Bir zincir markette kasiyer olarak çalışan genç, kendisine "İndirimli ürün olarak ne var?" diye soran kadına 'Maske, duş jeli, orkid, çay bardağı seti" yanıtını verdi. Genç kasiyer, yanıt sonrasında kadının kocası tarafından darp edildi.

Genç kasiyer, "Bir 'bayana' orkid denmez" diyen şahsa, "İlk öncelikle bayan değil kadın" yanıtı verdi. Kasiyerin cevabı sonrasında şahıs, "Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma orkid felan söyleyemesin" diyerek kasiyere saldırdı.Genç kasiyerin 19 yaşında olduğu ve özel üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu öğrenildi. Genç kasiyerin yurt parasını karşılamak ve ailesine destek olmak için markette çalıştığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kasiyer, olayı şöyle anlattı;

"Olay şu şekilde vuku buldu; benim kasiyer olarak görevim ''spot ürünleri'' dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp isterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz demek. Aynı şekilde ''adam''ın yanındaki karısına da: ''Şu tarafta spot ürünlerimiz var isterseniz bakabilirsiniz'' dedikten sonra kadın bana ''hangi ürünler var'' dedi ben de ''Maskeler duş jelleri, orkidler, çay bardağı setleri, diş macunu ve diş fırçaları indirimde'' dedim. O da ''tamam'' dedi kadın sonra çıktı ve ''Adam'' parasını verdikten sonra bana ''Bir ''bayana'' orkid söylenmez'' dedi ben de ona ''ilk öncelikle bayan değil kadın'' dememin üstüne ''ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma orkid felan söyleyemessin diyerek bana küfür etmeye başladı'' ardından da gördüğünüz gibi darp.

Bu durumda normalde karşımda kim olursa olsun iki katıyla cevap verirdim fakat iş etiği gereğince müşteriye son derece saygılı ve kibar davranmak zorundaydım. Bunun üzerine polise gittim ve bana ilgileneceklerini söylediler. Paylaşmamın tek sebebi sesimi duyurmak ve bu aptal insanları ifşa etmek. Siz siz olun bu insanları takmayın hatta ciddiye bile almayın çünkü bunlar bu ülkenin artıkları uğraşmaya değmez. Şİmdiden destekleriniz için teşekkür ederim."