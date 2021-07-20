Arkadaşlık teklifini kabul etmediği için Arife öğretmeni öldüren katil tutuklandı

Bundan iki ay önce Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada, "arkadaşlık teklifini kabul etmediği" gerekçesiyle Tolga Temur'un saldırısına uğradı.

Tolga Temur üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga Temur da yaralandı.

Arife Nur Sarıoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralanan Tolga Temur da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı

Katil zanlısı Tolga Temur’un hastanede 2 aya yakın süren tedavisi tamamlandı.

Hastaneden taburcu olan Temur gözaltına alındı. Temur’un emniyetteki ifadesinde Arife Nur Sarıoğlu ile uzun süredir arkadaş olmak istediğini, olay günü de teklifini yinelediğini, olumsuz yanıt alınca da olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Temur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.