Kayseri'de kadın cinayeti: 'Arkadaşlık teklifini kabul etmedi' diye öğretmeni öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada, "arkadaşlık teklifini kabul etmediği" gerekçesiyle Tolga T.'nin saldırısına uğradı.

Tolga T., üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga T. de yaralandı.

Arife Nur Sarıoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralanan Tolga T. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.