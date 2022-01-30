Genç kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde babasıyla birlikte yaşayan 22 yaşındaki Simay Solak evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Altınkum Mahallesi Kardeşkent Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte yaşayan 22 yaşındaki Simay Solak odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Aile yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Solak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Solak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.