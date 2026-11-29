İspanya’nın İbiza Adası açıklarında Malta bayraklı, Türk sahipli, Med Emre adlı tankerin alabora olması sonucu yaşamını yitiren denizcinin 46 yaşındaki Aycan Ergenç olduğu açıklandı. Ergenç’in gemide baş mühendis olarak görev yaptığı bildirildi.

Rize Fındıklı nüfusuna kayıtlı olan Ergenç’in evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilirken, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2001 mezunu olduğu ifade edildi.

Deniz İşçileri Platformu, YMN Denizcilik/YMN Tanker işletmesine ait gemideki 17 mürettebattan 16’sının kurtarıldığını, 6 denizcinin yaralandığını ve başmakinist Aycan Ergenç’in hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Platformun “Gemilerde Ölmek İstemiyoruz!” diyerek paylaştığı "Med Emre gemisi başmakinisti Aycan Ergenç iş cinayetinde hayatını kaybetti" başlıklı açıklamasında şöyle denildi:

Malta bayraklı ve YMN Denizcilik işletmesine ait Med Emre tankerinin İbiza açıklarında ihmaller sonucu batmasıyla bir denizci hayatını kaybetti, altı denizci de yaralandı. Gemideki 17 mürettebattan 16'sı kurtarılırken başmakinist Aycan Ergenç, hipotermi nedeniyle iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Rize Fındıklı doğumlu olan Aycan Ergenç; 46 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Ailesinin, sevdiklerinin ve tüm denizcilik camiasının başı sağ olsun."

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.