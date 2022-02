Gemi söküm işçileri kararlı: Taleplerimiz karşılanana kadar buradayız

İzmir Aliağa ilçesi gemi söküm tesisindeki işçiler 3 gündür grevdeler. İşçiler, daha önce yayımladıkları taleplerinin gerçekleştirilmesini istiyor.

Şantiyeler arasındaki eşitsiz uygulamaları protesto eden ve ‘eşit işe eşit ücret’ talepleri karşılanmayınca iş bırakan gemi söküm işçileri, patronla işçi temsilcileri arasındaki görüşmelerde olumlu bir sonuç çıkmayınca, eylemlere devam kararı aldılar.

soL eylemlerine devam eden işçilerle görüştü.

İşçiler, haklarını almakta kararlı olduklarını söylerken, taleplerini yineledi ve "Sesimizi her yere duyurmak zorundayız. Burada yalnız olduğumuzu hissetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

İşçiler, soL’un sorularını şöyle cevapladı.

Şu anda son durum ne?

İşçi 1: Yüzde 80-90 arası katılım var greve. Şirketlerde kalanlar var onlar da patronların akrabaları ya da çavuş dediğimiz yevmiyeli çalışan, maaşlı kişiler. Ancak üretim yok. Yapılan eski üretimleri fabrikalara göndermek dışında bir faaliyetleri yok. Yemekhanelerde oturuyorlar. Ya da çaylarını yemeklerini yiyorlar, oturup bekliyorlar yani.

İşçi 2: Daha insanca ve daha adil bir çalışma ortamı yaratılsın diye, düşük maaşlar ve hakkımız olan hakları da almak için greve çıktık.

Peki, talepleriniz hakkında ne söylersiniz? Patrondan başka ne tür talepleriniz oldu?

İşçi 1: Öncelikli talebimiz yevmiyelerin yükseltilmesi. Bu yevmiyelerin gemi ustaları için 500 lira, saha ustasının 450 lira, sapancının 400 lira, çırakların 350 lira ve atölye çalışanları için ise 450 lira olmasıdır. İkincisi ise direnişe katılan herhangi bir arkadaşımızın işten çıkarılmamasıdır. İşten çıkarılma olursa şayet, bütün işyerleri olarak yeniden iş durdurma yoluna gideceğiz. Üçüncü talep, maaşlarımızın, aldığımız rakamlar üzerinden bankaya yatırılması, primlerimizin kesilmemesi. Bunun dışında tali diyebileceğim taleplerimiz de var. Bu talepler, yağmurlu ve soğuk havalarda hava muhalefeti nedeniyle işe gidemediğimizde yevmiye ve sigortalarımızın kesilmemesi ve iş ekipmanlarımızın elbise, bot ya da kıyafet olsun tamamının bize düzenli olarak verilmesi.

Aslında bunlar zaten patronun karşılamak zorunda olduğu şeyler. Patronun karşılaması gereken talepler var, yasanın şart koştuğu. Şalamalar, hortumlar, şalamanın ucunda bek dediğimiz parça... Bunlar, işçiler tarafından karşılanıyor. Bunların patron tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bunlara ek olarak, iş başvurusundaki doktor raporlarının patron tarafından karşılanması. Taleplerimiz bunlar.

İşçi 2: Maaşların iyileştirilmesi, bunların dışında bizden yapılan kesintilerin sona erdirilmesini istiyoruz. Ayrıca burası ağır sanayi olarak geçmesi gerektiği yerde ve bize ağır sanayi raporu aldırmalarına da rağmen öyle geçmiyor. Bunların düzeltilmesi gerek. Bunun dışında yıllık izinde olan arkadaşların kimi zaman izinleri kullandırılmıyor. Arkadaşlarımızın izinlerinin kullandırılmasını talep ediyoruz. Bunları zaten birkaç başlık altında topladık. Yani taleplerimizin sadece karşılanması için grevdeyiz.

Peki bu taleplere patronlar ne tepki veriyor?

İşçi 1: Grev kırıcılık yapıyorlar tabii. Dün, büyük şantiyelerdeki işçileri tek tek arayıp ‘Gerekirse evinizde oturun ya da yemekhanede oturun. Çalışmayın. Biz size yevmiyelerinizi vereceğiz” diyorlar. Ancak bunlar istediğimiz zam üzerinden değil; eski rakamlar üzerinden veriyorlar. Ama işçilerin birlik olması bu talebi geri çevirdi.

İşçi 2: Görüşmeler şimdilik devam ediyor. Büyük ihtimalle, bugün ya da yarın sonuçlanır diye bekliyoruz. Biz çok ağır ve tehlikeli koşullarda çalışıyoruz. Zaten duymuşsunuzdur, yılda 2-3 tane ölüm oluyor. Ağır bir iş ve bir hayli de tehlikesi. Açıkçası, burada insanın hayatı kısalıyor.

İşçi 1: Son olarak şunu demek istiyorum. Sesimizi her yere duyurmak zorundayız. Burada yalnız olduğumuzu hissetmemeliyiz. Şu an zaten demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan gelenler oluyor. İyi de oluyor bunlar. Direneceğiz ve kazanacağız. Taleplerimiz karşılanana kadar buradayız. Hep birlikteyiz, şu an güçlüyüz ve direniyoruz.