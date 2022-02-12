PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı işçilerin taleplerini açıkladı

Aliağa'da Gemi Söküm işçileri iş bırakıp eyleme başlarken, Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı emekçilerin taleplerini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Biz İzmir Aliağa’daki gemi söküm işçileri, memleketimizdeki herkes gibi fahiş zamlar ve hayat pahalılığı karşısında yaşamımızı idame ettirebilmek için oldukça zorlanıyoruz. Bu sebeple daha yüksek bir ücret artışı talep ediyoruz. Sene başından buyana birçok şantiyede süren zam görüşmeleri oldu. Bunların içinde Kalkavanlar Gemi Söküm’de görüşmeler arkadaşlarımızın direnişiyle birlikte kazanımla sonuçlandı. Aynı işleri yapan ancak daha düşük zam teklifi ile karşılaşan Ags Işıksan Kursan’daki arkadaşlarımız, eşit işe eşit ücret talepleri karşılanmayınca 11 Şubat Cuma sabahı iş bıraktı. Öğleden sonrasında patronun, işçi temsilcileri ile görüşmeyi kabul etmesinin ardından yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Ertesi sabah ise patron, servislerimizi çıkarmayarak tavrını belirtmiş oldu. Buna yanıtımız direnişi büyütmek oldu. Şu anda Aliağa’da bulunan 25 civarı şantiyeden yalnızca bir kaçında iş devam etmekte. Ayrıca Kalkavanlar patronu da diğer şantiye patronlarının baskısıyla söz verdiği zammı geri çekti.

Aşağıda taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Boyun Eğmeyen Gemi Söküm İşçisi Kazanacak.

*Gemide çalışan kesimcisinin 500tl, saha işçisinin 450tl, ara işçisinin 350tl ve operatörün 450tl yevmiye alması.

*Gemi Söküm işçiliğinin ağır ve tehlikeli sanayi iş kolu kapsamına alınması.

*Maaşların bankalar üzerinden ödenmesi.

*Hava muhalefetlerinde yevmiyelerin kesilmemesi

*6 ayda bir zam uygulanması.

*Grev nedeniyle hiç bir işçinin işten atılmaması.

*İşçi temsilciliğinin protokol altına alınması.

*Kişisel koruyucu ekipmanların işçilere temin edilmesi.

Şantiyelerdeki arkadaşlarımız bizimle iletişime geçebilir. Gün birlik günüdür.

İletişim tel: 05356342118

PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı