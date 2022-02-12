İzmir Aliağa'da gemi söküm işçilerinin iş bırakma eylemi büyüyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde dün başlayan iş bırakmalar bu sabah diğer şantiyelerdeki işçilerin katılımıyla büyüyor.

Gemi söküm işçileri bu kez şantiyelerinde değil, birleşerek, tesislerin girişinde bulunan patronların dernek binaları önünde bir araya geldi.

Dün işçi temsilcileri ile patronlar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca bu sabah bazı patronlar işçilere servis çıkarmayarak tavırlarını gösterdiler. İşçiler ise Aliağa'da ulaşmanın en zor olduğu yerlerden biri olan Gemi Söküm tesislerine bu sabah kendi imkanlarıyla gitmek zorunda kaldılar.