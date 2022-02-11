Aliağa'da gemi söküm işçileri iş bıraktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm şantiyelerinde insanca bir ücret talep eden işçiler bazı şantiyelerde iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm şantiyelerinde sene başından beri süren zam pazarlıkları kimi şantiyelerde işçilerin taleplerine nispeten yakın oranlarda tamamlanırken kimi şantiyelerde ise oldukça uzak oranlarda devam ediyor.

Farklı şantiyelerde aynı işleri yapan işçiler aynı ücretleri istiyorlar.

Bu sabah Ags Işıksan Kursan işçileri bu taleple iş bıraktı. Öğleden sonra ise Leyal Dem Taş ve Dörtel işçileri iş bırakmayı planlıyorlar.

Zam görüşmeleri devam eden diğer şantiyelerin de iş bırakmalara katılabileceği gelen haberler arasında.  

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