Gelişim Üniversitesi öğrencileri yüzde 97 zama karşı okul önünde bir araya geldi

Gelişim Üniversitesi'nde eğitim ücretlerine yapılan yüzde 97 oranında yapılan zama karşılık öğrenciler direnişlerini devam ettiriyor.

Bugün basın açıklaması ve toplu dilekçe işlemleri için bir araya gelen öğrenciler, basın açıklamasında şunları dile getirdi:

"Gelişim Üniversitesi öğrencileri olarak geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 100 oranında yapılan bu zama karşıyız. Bizler daha iyi bir gelecek hedefiyle öğrenim görmek isterken yapılan bu fahiş zamlarla öğrenci değil müşteri olarak görüldüğümüzü öğrenmiş bulunmaktayız. Açıklanan enflasyon oranları da gösteriyor ki yapılan bu zam ile dengesiz bir artış söz konusu. Bu eğitim hakkımızın gaspıdır! Erken tercih döneminin bu kadar kısa süreli olması da öğrenciler olarak bizlerin sağlıklı bir karar vermesine engel oluyor. Erken tercih döneminin uzatılmasını talep eden öğrenciler olarak bu konunun takipçisi olacağız. Okul yönetimimizin de yapmış olduğumuz açıklamayı dikkate alarak hareket edeceğini temenni ediyor ve mücadeleyi bırakmıyoruz. Hukuksuz zamlara karşıyız!"

Basın açıklaması sırasında, okulun çevresinde çok sayıda çevik kuvvet konuşlandırıldı.

Okul yönetiminden kulüp başkanı olan öğrencilere kulüpleri kapatma tehdidi

Gelişim Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan bu eylemden sonra okul yönetimi tarafından, kulüp başkanı olan öğrencilere kulüpleri kapatacağına dair tehdit söylemlerinde bulunulduğu bildirildi.

Okulun son olarak 20 Haziran erken kayıt döneminin peşinat ücreti 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Gelişim Üniversitesi öğrencileri, zam geri çekilene kadar direnişlerini sürdüreceklerini bildirdi.