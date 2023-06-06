Gelişim Üniversitesi'nde soygun: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı

Ekonomik kriz nedeniyle uzunca bir süredir çeşitli özel üniversitelerden fahiş zam haberleri artarak kamuoyuna yansımaktaydı. Dün bu okullara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da bulunan Gelişim Üniversitesi yönetimi artan enflasyonu gerekçe göstererek eğitim ücretlerine yüksek oranda zam uyguladı.

soL'a konuşan Gelişim Üniversitesi öğrencileri, üniversite yönetiminin, kendilerine kayıt zamanı ücretlere yüzde 10'luk bir zam yapma sözü verdiğini, ancak sözünde durmayarak geçtiğimiz günlerde yüzde 97 zam yaptığını aktardı. Öğrenciler, ayrıca yönetimin, 20 Haziran erken kayıt dönemine kadar ödeme yapmayan öğrencilerin ödeyecekleri fiyatların daha fazla olacağını ilettiğini de aktardı.

Mağdur olduklarını dile getiren bir öğrenci şöyle konuştu:

"Okul fiyatlarındaki absürt fiyat artışını aileme nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu durum canımı çok sıkıyor ve bu yıl 50 bin TL olan okul ücreti 100 bin TL'ye çıktı. 3 yıl önce okula başlarken öğrenci işlerini arayıp sorduğumda yıllık ücretlerde maksimum yüzde 10 artış olacağını ve bu artışın da enflasyona göre belirlendiğini söylediler. Şimdi 2 kat fiyat artışı oluyor."

Bir başka öğrenci ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben 1. sınıf bitince başka bir okula geçiş yapmıştım zamdan dolayı. 21 bin öderken 35 bin olmuştu. Sonra diğer okulda mesafeden dolayı, bir de okulu beğenmediğim için Gelişim Üniversitesi'ne geri geldim. 2. sınıfın 2. döneminde ve geri geldiğimde 46 binden işlem yaptılar. Yarı dönem için 23 bin ödettiler. Telefonda hep geri gelen öğrenci indirimi oluyor diye söylediler, daha da fazlasını aldılar. Kaydımı aldırırken fiyat değişti, o kadar işlemden sonra iptal de ettiremedim. Sonra zaten depremden dolayı dersler de olmadı. Zaten öğrenciler arası adaletsizlik de var. Hocalar sevdikleri öğrencileri her alana yönlendiriyorlar. Yani okulun bütün hizmetinden yararlanamazken 80 bin TL para ödemek ekonomik anlamda çok zor. Kimse bu meblağları karşılayamaz bu zamanda, ki aileden de uzak yaşayan öğrenciler var. Çözüm ya okulu bırakmak ya da iki işte çalışıp bir şey yemeden okulun parasını, kirasını ya da yurt ücretini ödemek olur. Yani her anlamda mağduruz."

Başka bir öğrenci zamlara ilişkin tepkisini şöyle dile getirdi:

"Yapılan bu zam bana da herkes gibi usulsüz ve ödenemeyecek kadar fazla geliyor. Benim yurdum da özel olduğu için bu parayı okula ödesem bile kalacak yer sıkıntım olacak ve ben baya zorlanacağım. Başka okula geçme şansım da çok düşük. Bu sene ben de birçok arkadaşım gibi ya okulu dondurmak ya da bırakmak zorundayım. Ben de bize yardımcı olmalarını istiyorum. Hemşirelik okuyorum ve bu bölüme ödediğim para kadar maaş bile almıyorum."