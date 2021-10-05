Gelir 4 kat arttı: 'Bahisin tek kazananı devlet olmuş'

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in açıkladığı bilgiye göre, Spor Toto Teşkilatı gelirlerini 16 ayda 4 kat artırdı.

Sayıştay denetiminde yer verilen bulguyu kamuoyuyla paylaşan Aytekin “anlaşılan o ki, şans oyunlarının, canlı bahisin tek kazananı devlet olmuş. Diyanet şans oyunları haram diye fetva yayınlarken, Spor Toto aynı oyunlardan elde ettiği hasılatı 16 ayda 4 kat arttırmış” dedi.

CHP’li Aytekin’in açıklaması şöyle:

"Sayıştay raporları yayınlandığından beri inceliyoruz. Hemen her kurumda skandal sayabileceğimiz işler mevcut. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı gibi doğrudan saraya bağlı kurumlarda “ne hikmetse” hiçbir bulgu bulunmamış. Ancak doğrudan teminle usule aykırı yapılan çok sayıda iş mevcut. Ve kılıfı da pandemi diye uydurmuşlar. Araç kiralamışlar, ihaleye çıkmak yerine doğrudan temin yapmışlar. Raportör sorunca da pandemi vardı ihaleye çıkamadık demişler. Özetle çürümenin kitabını yazmışlar!

Talih kuşu hep iktidara konmuş

Yurttaşlar dar boğazda yaşıyor, aşırı enflasyon insanları yeni arayışlara itiyor. Konu Sayıştay raporlarına da yansımış. Örneğin Spor Toto teşkilatının canlı bahis hasılatı inceleme dönemindeki son 16 ayda tam 4 kat artmış. Vatandaş, ikramiye çıkar hayaliyle spor totonun şans oyunlarına yönelmiş. Ama ikramiye iktidara çıkmış. Şans oyunlarının kazananı iktidar olmuş.

Denetim kuruluna sahte yönetim kurulu kararı ibraz edilmiş

Sayıştay raporuna göre Spor Toto Teşkilatı’nda, mali tabloları düzenlemek dahil, yıllık bütçeyi onaylamak, değişiklik yapmak, hesapları incelemekle görevli denetim kuruluna, sahte yönetim kurulu kararı tebliğ edilmiş. Denetim Kurulu ise bu karar denilen metinleri iade etmiştir. Spor Toto yönetim kurulu, Sayıştay’a aldıkları kararları ibraz edememiştir. Dolayısıyla yönetim kurulunda Sayıştay incelemesi yapılamamıştır. Bu başlı başına bir skandaldır. Sayıştay, denetimini Meclis adına yani millet adına yapar. Bu bilgileri vermemek milletten bilgi kaçırmaktır."