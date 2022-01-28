Gelecek Partisi'nden 'Millet İttifakı' açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun, İYİP’i de yanına alarak Millet İttifakı'ndan bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği öne sürülmüştü. Bu tutumun ittifak içinde tepki çektiği belirtilmişti.

Çıkan haberlere ilişkin Gelecek Partisi'den açıklama yapıldı.

Parti Sözcüsü Serkan Özcan "Son günlerde Sn.Genel Başkanımız’ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarfedilmektedir. Sn.Genel Başkanlar arasında açık yüreklilikle ve karşılıklı saygıyla yürütülen bu görüşmelerin seyrine dönük olumsuz etki yapabilecek haberlere itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim." açıklamasında bulundu.