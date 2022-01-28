Millet İttifakı'nda 'Davutoğlu' krizi: Yeni bir ittifak planı var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinin ardından “yeni ittifak” mesajı vermesi dikkat çekmişti. Davutoğlu söz konusu açıklamada “Görüşmeleri yeni ittifak gibi yorumlamamak lazım ama bunlar da konuşulmalı” demişti.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Millet İttifakı içindeki bazı partilerde “Davutoğlu’nun izlediği politika konusunda rahatsızlıkların yaşandığı” öne sürülüyor. Habere göre Davutoğlu’nun “Gelecek Partisi daha fazla görünür olmalı. Neden sürekli İYİ Parti ve CHP gündemde” şeklinde “serzenişte bulunduğu” belirtiliyor.

Cumhuriyet’e konuştuğu siyasi parti temsilcileri, “Davutoğlu’nun en başından bu yana Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olmasını istemediğini” belirtiyor. Görüşmelerde de Davutoğlu’nun zaman zaman diğer partilerin genel başkanlarına “AKP tabanı CHP’ye oy vermek istemiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu da ifade edilirken, Davutoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerde de “Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması yönünde ikna etmeye çalıştığı” ileri sürülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun, “tüm görüşmelerde kendi parti politikasına göre hareket ettiği, Davutoğlu’nun yorumlarına da nezaketle yanıt vermekten yana tavır izlediği” belirtiliyor.

Davutoğlu’nun uzun süreden bu yana aklında “merkez sağ bloktan oluşan bir ittifakın yattığı” ileri sürülürken, “Gelecek Partisi, İYİ Parti’yi de yanına alarak, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ile yeni bir ittifakın da mümkün olduğunu düşündüğü, ancak bu duruma İYİ Parti’nin sıcak bakmadığı” belirtiliyor. İYİP'le birlikte Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin de Davutoğlu’nun bu düşüncesine katılmadığı dile getiriliyor.