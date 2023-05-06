Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AKP'ye katıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişi Gelecek Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Muhammet Fırat Kırbaç AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz." dedi.

Programa AKP Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok da katıldı.