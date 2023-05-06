Memleket Partisi'nde istifalar sürüyor: Kılıçdaroğlu'na destek

Memleket Partisi'nde istifalar sürüyor. Son olarak seçime günler kala Çorum ikinci ve üçüncü sıra adayları partiden istifalarını sunup Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa birinci sıradan milletvekili adayı Özgür Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ofisinin açılışına katılmak için Çorum'a gitti.

Özel, Memleket Partisi Çorum ikinci ve üçüncü sıra milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakar'ın Millet İttifakı'na katıldıklarını açıkladı.