Gelecek Partisi'nden istifa eden 200 kişi AKP'ye katıldı

Diyarbakır’da 200 kişi, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katıldı. AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geçenlere rozetleri takıldı.

Törende konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın "Partimize katılım konusunda bizlerle istişare eden değerli arkadaşlarımızın ki, birçoğu bizimle beraber partimizde gönüldaşlık etmiş olduğumuz kardeşlerimiz başka bir partiden tekrardan evlerine, yuvalarına dönmüş oldular. Biz, bugün bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimizle yine aynı çatı altında kucaklaşıyoruz" dedi.

Törene AKP Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman da katıldı.